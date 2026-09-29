«Найти выход практически невозможно»: застрявшие в крымской пещере туристы не выходят на связь

Эфирная новость 53 0

Вода поднялась после дождей и отрезала людей за сифонами — затопленными участками.

Фото, видео: МАКС/ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/id9102054033_gos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О спасательной операции в Крыму. Четверо спелеологов-любителей оказались заблокированы в знаменитой у туристов Красной пещере, ее затопило водой и экстремалы не выходят на связь более 12 часов. Как идут поиски, расскажет корреспондент «Известий» Амина Алибеева. Она находится на месте событий.

На этом месте находится главный вход в одну из самых известных пещер в Крыму — Красную. Именно здесь развернулась спасательная операция четверых спелеологов-любителей, что перестали выходить на связь накануне.

После дождей уровень воды внутри поднялся. Туристы оказались заблокированы за сифонами — затопленными участками пещеры. Быстрое течение и узкие каналы высотой до пяти-шести метров делают путь особенно опасным.

«Сами сифоны, затопленные вот эти пещеры, это всегда какие-то могут быть узости. Просто это может быть очень длинный участок, очень сложно проходимый. Плюс все такие работы проводятся в полной темноте. Вода мутная, может быть очень низкая температура воды. То есть очень много факторов, очень критических, влияют на такие работы», — сказал спасатель международного класса Сергей Ковалев.

На месте работают сразу две группы спасателей.

«Найти выход самостоятельно практически невозможно», — сказал начальник АСГ «Симферопольский» «Крым-спас» Николай Щелоков.

Спасателям приходится ориентироваться по схеме подземных ходов и одновременно проверять возможные маршруты.

Работы идут сразу с нескольких направлений, в том числе со стороны Голубиной пещеры. Параллельно Следственный комитет начал проверку. Прокуратура выясняет, соблюдалось ли законодательство при организации туристического маршрута.

Спасательная операция продолжается. По предварительной оценке, на поиск и эвакуацию людей может потребоваться до восьми часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
От лидера до наставника: в чем жизненное предназначение рожденных в январ...

Последние новости

22:18
Когда свадьба? Полина Диброва поставила точку в обсуждениях о предложении с кольцом
21:46
«Найти выход практически невозможно»: застрявшие в крымской пещере туристы не выходят на связь
21:33
Милорад Додик: Республика Сербская поддерживает спецоперацию России
21:20
Отечественное в моде: производство одежды в России выросло почти на четверть
21:10
В США запустили аналог «Госуслуг» — спустя 17 лет после России
21:00
Сидите часами? Какие повседневные действия перегружают позвоночник

Сейчас читают

Переноса концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге на другие даты не будет
«Самолет пролетел над макушками деревьев»: очевидцы о крушении Ту-95
Котлеты по-киевски больше нет: в столовой Госдумы переименовали популярное блюдо
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен