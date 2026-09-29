«Найти выход практически невозможно»: застрявшие в крымской пещере туристы не выходят на связь

О спасательной операции в Крыму. Четверо спелеологов-любителей оказались заблокированы в знаменитой у туристов Красной пещере, ее затопило водой и экстремалы не выходят на связь более 12 часов. Как идут поиски, расскажет корреспондент «Известий» Амина Алибеева. Она находится на месте событий.

На этом месте находится главный вход в одну из самых известных пещер в Крыму — Красную. Именно здесь развернулась спасательная операция четверых спелеологов-любителей, что перестали выходить на связь накануне.

После дождей уровень воды внутри поднялся. Туристы оказались заблокированы за сифонами — затопленными участками пещеры. Быстрое течение и узкие каналы высотой до пяти-шести метров делают путь особенно опасным.

«Сами сифоны, затопленные вот эти пещеры, это всегда какие-то могут быть узости. Просто это может быть очень длинный участок, очень сложно проходимый. Плюс все такие работы проводятся в полной темноте. Вода мутная, может быть очень низкая температура воды. То есть очень много факторов, очень критических, влияют на такие работы», — сказал спасатель международного класса Сергей Ковалев.

На месте работают сразу две группы спасателей.

«Найти выход самостоятельно практически невозможно», — сказал начальник АСГ «Симферопольский» «Крым-спас» Николай Щелоков.

Спасателям приходится ориентироваться по схеме подземных ходов и одновременно проверять возможные маршруты.

Работы идут сразу с нескольких направлений, в том числе со стороны Голубиной пещеры. Параллельно Следственный комитет начал проверку. Прокуратура выясняет, соблюдалось ли законодательство при организации туристического маршрута.

Спасательная операция продолжается. По предварительной оценке, на поиск и эвакуацию людей может потребоваться до восьми часов.

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