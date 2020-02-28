В Москве администратор кафе из Ростова отлупила повара из Тюмени

Администратор одного из московских кафе отлупила повара. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 27 февраля в заведении общепита на проспекте Мира.

Конфликт между сотрудниками кафе разгорелся прямо на рабочем месте. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой 28-летняя девушка из Ростова отвесила оплеуху 31-летнему уроженцу Тюмени.

В результате мужчина был доставлен в больницу с проблемами со слухом. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства конфликта.