В Москве администратор кафе из Ростова отлупила повара из Тюмени

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 27 февраля в заведении общепита на проспекте Мира.

Фото: www.globallookpress.com /Demian Stringer

Администратор одного из московских кафе отлупила повара. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 27 февраля в заведении общепита на проспекте Мира.

Конфликт между сотрудниками кафе разгорелся прямо на рабочем месте. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой 28-летняя девушка из Ростова отвесила оплеуху 31-летнему уроженцу Тюмени.

В результате мужчина был доставлен в больницу с проблемами со слухом. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства конфликта.

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