Бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции. Недавно она сообщила подписчикам в Instagram, что врачи обнаружили у нее грыжу, и вскоре, возможно, придется ложиться под нож.

«Всем привет, вчера был день, мягко сказать, „не очень“. У меня обнаружили грыжу (противное слово) белой линии живота… Звучит ужасно! В интернете специально не читаю, что это, боюсь испугаться еще больше. Возможно, придется оперировать», — написала артистка.

Instagram @lenaborshcheva

После консультаций с врачами, как пишет StarHit, стало окончательно ясно, что хирургического вмешательства не избежать.

«Проконсультировалась с двумя разными докторами. Оба сказали: „Необходима операция!“. Теперь нужно найти время, чтобы удалить грыжу», — делится Борщева.

Операция может пройти в ближайшую пару месяцев. Много времени она не отнимет, по словам медиков, около часа. Период восстановления в больнице займет пару дней, однако реабилитация будет более длительной — от двух недель до месяца.

Пока Елена ждет операцию, старается много не напрягаться. Но все равно, по ее признанию, боль иногда беспокоит. Тем не менее, брать отпуск после того, как врачи удалят грыжу, она не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Борщева призвала телеведущую Регину Дубовицкую закрыть «Аншлаг», выходящий на экраны с 1987 года. Колкостями они обменялись в эфире одного из федеральных телеканалов.