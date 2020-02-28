Под Вологдой семилетний мальчик погиб, провалившись в канализацию

Семилетний мальчик погиб в Вологодской области, провалившись в канализационный колодец. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла днем 27 февраля.

По версии следствия, школьник после занятий вышел из учебного заведения. Вечером, когда мальчик не вернулся домой, его мать забила тревогу.

Правоохранительные органы начали поисковую операцию. Впоследствии тело погибшего обнаружил местный житель. Мужчина во время осмотра придомовой территории увидел детские следы, ведущие к колодцу-септику. Под перевернутой крышкой был найден скончавшийся ребенок.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.