В Приангарье многодетная мать оставила младенца в туалете перинатального центра

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Василий Заика
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Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения, установленных в медучреждении.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sebastian Gollnow, ВКонтекте @tkgorod

Многодетная жительница Братска Иркутской области оставила младенца в туалете перинатального центра. Инцидент, произошедший утром 28 февраля, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в медучреждении.

На кадрах видно, как женщина с ребенком заходит в помещение. В руке она держит небольшую спортивную сумку, где, предположительно, и находится новорожденная девочка. Мать пятерых детей зашла в туалет, оставила сумку и быстро скрылась.

Найденную малышку госпитализировали. Сейчас ее жизнь вне опасности. Региональный СК инициировал проверку. Местной жительнице, которая воспитывает детей одна, грозит уголовная ответственность по статье «Оставление в опасности».

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