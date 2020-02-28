В Приангарье многодетная мать оставила младенца в туалете перинатального центра
Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения, установленных в медучреждении.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sebastian Gollnow, ВКонтекте @tkgorod
Многодетная жительница Братска Иркутской области оставила младенца в туалете перинатального центра. Инцидент, произошедший утром 28 февраля, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в медучреждении.
На кадрах видно, как женщина с ребенком заходит в помещение. В руке она держит небольшую спортивную сумку, где, предположительно, и находится новорожденная девочка. Мать пятерых детей зашла в туалет, оставила сумку и быстро скрылась.
Найденную малышку госпитализировали. Сейчас ее жизнь вне опасности. Региональный СК инициировал проверку. Местной жительнице, которая воспитывает детей одна, грозит уголовная ответственность по статье «Оставление в опасности».
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