Как обратившийся за помощью к Путину Миша Тимофеев оказался в детском доме?

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Московские органы соцзащиты окажут помощь в оформлении опеки бабушке мальчика, после его случайной встречи с президентом РФ.

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Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru

Московские органы соцзащиты окажут помощь в оформлении опеки бабушке мальчика, оказавшегося в детском доме. Публикация об этом появилась на сайте ведомства после случайной встречи Владимира Путина и Миши Тимофеева в тематическом парке «Остров мечты». Мальчик тогда попросил президента помочь ему вернуться домой.

Корреспондент Наталья Кириллова узнала историю семьи Тимофеевых, как Миша остался без родителей и почему его направили в детский дом. Подробности в репортаже.

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