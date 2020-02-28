Как обратившийся за помощью к Путину Миша Тимофеев оказался в детском доме?
Московские органы соцзащиты окажут помощь в оформлении опеки бабушке мальчика, после его случайной встречи с президентом РФ.
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Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru
Московские органы соцзащиты окажут помощь в оформлении опеки бабушке мальчика, оказавшегося в детском доме. Публикация об этом появилась на сайте ведомства после случайной встречи Владимира Путина и Миши Тимофеева в тематическом парке «Остров мечты». Мальчик тогда попросил президента помочь ему вернуться домой.
Корреспондент Наталья Кириллова узнала историю семьи Тимофеевых, как Миша остался без родителей и почему его направили в детский дом. Подробности в репортаже.
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