Как обратившийся за помощью к Путину Миша Тимофеев оказался в детском доме?

Московские органы соцзащиты окажут помощь в оформлении опеки бабушке мальчика, оказавшегося в детском доме. Публикация об этом появилась на сайте ведомства после случайной встречи Владимира Путина и Миши Тимофеева в тематическом парке «Остров мечты». Мальчик тогда попросил президента помочь ему вернуться домой.

Корреспондент Наталья Кириллова узнала историю семьи Тимофеевых, как Миша остался без родителей и почему его направили в детский дом. Подробности в репортаже.