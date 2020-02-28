На Кубани спустя четыре года раскрыто убийство девочки с помощью надписей-подсказок
Инцидент произошел в июне 2016 года. Подозреваемый арестован.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ
Кубанские следователи раскрыли убийство пропавшей четыре года назад восьмилетней девочки благодаря надписям-подсказкам, оставленным злоумышленником.
Как сообщает региональный СК, маленькая жительница поселка Звезда Ленинградского района исчезла в июне 2016 года по дороге домой. На протяжении длительного времени велись поиски ребенка и только в конце января 2020 года дело сдвинулось с мертвой точки. В соседнем населенном пункте были обнаружены надписи на домах, указывающие на точное местонахождение останков девочки.
Вскоре следователи установили автора «сообщений» и задержали подозреваемого. Предполагаемым злоумышленником оказался 63-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что в день убийства ребенок неоднократно забегал к нему во двор и отвлекал от работы. В определенный момент подозреваемый схватил молоток и ударил девочку по голове. Злоумышленник вывез тело ребенка в поле и закопал.
28 февраля 2020 года мужчина был арестован. Расследование уголовного дела продолжается.
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