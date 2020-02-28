Группа «Фабрика» оценила свой шанс поехать на «Евровидение-2020»

Продюсер Игорь Матвиенко призвал отправить на «Евровидение-2020» группу «Фабрика» с песней «Мама молодая». По его мнению, это было бы грамотно — послать на конкурс девушек, поющих о нормальных человеческих ценностях.

Одна из участниц группы «Фабрика» Александра Попова рассказала 5-tv.ru, что группа готова представить страну на международном музыкальном конкурсе.

«Мы надеемся, что шансы большие. Мы были очень рады услышать от нашего продюсера, что он считает нашу новую песню, и в целом наш коллектив достойным для участия в „Евровидении“. И для нас это тоже был сюрприз! Впервые мы услышали об этом на юбилейном концерте Игоря Матвиенко, и нам эта идея нравится. Мы готовы!» — сообщила Попова.

На песню «Мама молодая» у девушек недавно вышел клип, который, по словам певицы, собрал очень много комментариев. Особенно хвалили трек иностранцы.

«Клип у нас довольно милый, и в комментариях всегда написано, что девушки красивые, приятные голоса, приятная мелодия. И всем очень нравится танцующий ребенок в животе! Поэтому я надеюсь, что это встретят так же и в Европе — позитивно», — поделилась певица.

Игорь Матвиенко, выдвигая идею послать группу «Фабрика» на «Евровидение», подчеркнул ценность выбранной песни. По его словам, она не только несет в себе нормальные человеческие ценности, но и способна показать миру общие славянские корни России и Украины — часть текста в треке написана на украинском языке.

«Евровидение» в этом году пройдет в Нидерландах. О том, кто же станет участником международного конкурса от России, гадают весь последний месяц. Больше всего эту честь прочат Александру Панаетову. Кроме него в качестве претендентов называют Zivert, Little Big, казахстанского певца Димаша, Полину Гагарину и Ольгу Бузову.

Ранее 5-tv.ru писал, что проведение «Евровидения-2020» может оказаться под угрозой из-за распространения коронавируса.