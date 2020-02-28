«Евровидение-2020» под угрозой из-за распространения коронавируса

Проведение «Евровидения-2020» оказалось под угрозой из-за распространяющегося в Европе коронавируса. О целесообразности отмены песенного конкурса, который должен проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, заявил ведущий голландский вирусолог Аб Остерхаус, известный в мире работой над H5N1 и другими вирусными инфекциями, передающимися от человека к человеку.

«Если распространение коронавируса не будет под взято под контроль в течение нескольких месяцев, неразумно собирать в Роттердаме так много людей со всего мира. Вы должны принять во внимание сценарий, что такие события, как „Евровидение“, не смогут проводиться, но это зависит от того, как будет развиваться коронавирус в предстоящий период», — цитирует Остерхауса нидерландская газета AD.

По словам вирусолога, с учетом происходящего в Италии пока ситуация выглядит не очень обнадеживающей. Между тем в оргкомитете «Евровидения» заявили, что говорить об отмене конкурса пока еще рано.

«EBU внимательно следит за ситуацией вокруг коронавируса и предпринимает необходимые меры в соответствии с рекомендациями ВОЗ и руководством национальных властей. Мы продолжаем следить за развитием ситуации по всей Европе, однако пока очень рано комментировать возможные сценарии», — приводит РИА Новости заявление представителя пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Дейва Гудмана.

К слову, по данным на 27 февраля, в Нидерландах зарегистрирован лишь один случай заражения китайским коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский поп-певец Александр Панайотов опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что именно он будет представлять Россию на «Евровидении-2020».