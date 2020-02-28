Mail.ru Group рассказала о планах развития ВКонтакте в качестве суперприложения

Компания Mail.ru Group представила планы развития суперприложения на базе ВКонтакте. С помощью VK SuperAppKit в единый проект будут сведены программа лояльности Сombo, голосовые технологии «Маруси», единый ID на базе учетной записи в соцсети, VK Pay и VK Mini Apps.

Кроме того, холдинг намерен удвоить выручку ВКонтакте по сравнению с уровнем 2018 года, повысить вовлеченность аудитории старше 30 лет и инвестировать в контент-платформу. При развитии соцсети приоритетными направлениями станут игры, малый и средний бизнес, а также социальная коммерция.

В 2019 году среднее время, проведенное пользователями ВКонтакте выросло до 36 минут в день (на 12,5%), а на мобильных устройствах — на целых 16%. Наиболее активную аудиторию составляют подростки и молодые люди в возрасте от 12 до 24 лет. В четвертом квартале 2019 года выручка соцсети выросла на 27,3% по сравнению с показателями аналогичного периода в 2018-м.

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