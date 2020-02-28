Пилот вертолета мог погибнуть при крушении под Астраханью

По предварительной информации, возле поселка Линейный в Наримановском районе Астраханской области потерпел крушение небольшой частный вертолет.

Как стало известно 5-tv.ru, возможно, управлявший им пилот погиб.

В региональном МЧС сообщили, что авиакатастрофа произошла около 20.30. На место направлена оперативная группа. Также проверяется информация, что днем в этом же районе очевидцы видели пролетавший Robinson R44, который направлялся из Камызякского района в Волгоград. В настоящее время с ним нет связи.