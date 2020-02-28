Пилот вертолета мог погибнуть при крушении под Астраханью
Авиакатастрофа произошла возле поселка Линейный в Наримановском районе.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Anton Kuzyakin, 5-tv.ru, СК РФ
По предварительной информации, возле поселка Линейный в Наримановском районе Астраханской области потерпел крушение небольшой частный вертолет.
Как стало известно 5-tv.ru, возможно, управлявший им пилот погиб.
В региональном МЧС сообщили, что авиакатастрофа произошла около 20.30. На место направлена оперативная группа. Также проверяется информация, что днем в этом же районе очевидцы видели пролетавший Robinson R44, который направлялся из Камызякского района в Волгоград. В настоящее время с ним нет связи.
Нашли ошибку?