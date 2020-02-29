«Это шикарно!» — поклонники блогера Кати Адушкиной оценили ее дебютный альбом
Девушка выложила в сети девять треков, посвященных историям из жизни.
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Фото, видео: Instagram @katusha_adushkina
Популярный блогер Катя Адушкина рассказала подписчикам в Instagram о том, что выпустила свой дебютный альбом под названием «Малэнкий». В его состав вошли девять треков, каждый из которых посвящен той или иной истории из жизни девушки.
«Мы с командой проделали колоссальную работу. И все для вас! Переходите быстрее по ссылке и наслаждайтесь!» — написала Катя.
Кроме того, новоиспеченная певица попросила всех своих поклонников присылать ей видео, где они танцуют под новые треки. Взамен пообещала: обязательно опубликует их в сторис. Фанаты идею Кати восприняли на «ура!».
«Уже пять раз прослушала!»
«Лучший альбом! Слушала всю ночь!»
«Катя, это шикарно!»
«Это лучшее, что я слышала! Просто бомба!» — отмечали фолловеры.
16-летняя Катя Адушкина — один из самых популярных российских видеоблогеров. Свой личный канал на YouTube девушка создала, когда ей было всего десять лет. В сентябре 2016 года она получила предложение вести собственную передачу на радиостанции Kids FM. Сегодня Катя всерьез занимается музыкой.
Ранее 5-tv.ru показал забавное фото Кати Адушкиной с кукурузными палочками.
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