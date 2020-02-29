Популярный блогер Катя Адушкина рассказала подписчикам в Instagram о том, что выпустила свой дебютный альбом под названием «Малэнкий». В его состав вошли девять треков, каждый из которых посвящен той или иной истории из жизни девушки.

«Мы с командой проделали колоссальную работу. И все для вас! Переходите быстрее по ссылке и наслаждайтесь!» — написала Катя.

Instagram @katusha_adushkina

Кроме того, новоиспеченная певица попросила всех своих поклонников присылать ей видео, где они танцуют под новые треки. Взамен пообещала: обязательно опубликует их в сторис. Фанаты идею Кати восприняли на «ура!».

«Уже пять раз прослушала!»

«Лучший альбом! Слушала всю ночь!»

«Катя, это шикарно!»

«Это лучшее, что я слышала! Просто бомба!» — отмечали фолловеры.

16-летняя Катя Адушкина — один из самых популярных российских видеоблогеров. Свой личный канал на YouTube девушка создала, когда ей было всего десять лет. В сентябре 2016 года она получила предложение вести собственную передачу на радиостанции Kids FM. Сегодня Катя всерьез занимается музыкой.

Ранее 5-tv.ru показал забавное фото Кати Адушкиной с кукурузными палочками.