Стала известна личность пилота вертолета, рухнувшего под Астраханью

Частный вертолет «Робинсон» с одним человеком на борту потерпел крушение в Наримановском районе Астраханской области, сообщает РИА Новости. По данным Минздрав региона, пилот 50-летний житель Волгограда Виктор Климочкин погиб на месте.

По информации 5-tv.ru, вертолет заказывали гости базы «Прохладная» в Камызяках. Пилот покатал клиентов по вечернему небу, высадил их и улетел в направлении Волгограда. Примерно в 18.30 связь с Виктором Климочкиным пропала. По предварительной информации, трагедия произошла около 20.30.

За плечами Виктора почти 30 лет пилотного стажа, звание мастера спорта, а также 2500 часов налета на разных типах авиатехники. Высшему пилотажу мужчина учился у военных летчиков, ныне — генералов и полковников российской авиации.

В настоящий момент по факту жесткой посадки вертолета проводится доследственная проверка. Сотрудники Следственного комитета РФ по региону выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств дела.

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