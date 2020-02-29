Известного пластического хирурга Морозова арестовали на полтора месяца

Суд арестовал известного пластического хирурга Сергея Морозова по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Как стало известно 5-tv.ru, под стражей он пробудет полтора месяца.

Судебное заседание по делу Морозова прошло 28 февраля в Мещанском суде Москвы. Задержали медика незадолго до этого в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с жалобой на Сергея Морозова в полицию обратилась Софья Тимакова. Пациентка рассказала, что весной 2018 года хирург делал ей операцию по ринопластике — исправлению дефектов носа. Во время относительно несложной процедуры он проткнул девушке легкое — для ринопластики часто берут часть реберного хряща пациента. В итоге у Софьи развилась пневмония. По ее словам, на врача жаловались и другие пациенты.

В отношении Морозова возбудили уголовное дело за оказание услуг, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть вторая статьи 238 УК РФ).