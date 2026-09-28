Собянин: усадьба Останкино вновь станет ярчайшей достопримечательностью Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе восстановления усадьбы Останкино, где специалисты продолжают реставрацию дворца-театра, павильонов и прилегающей территории. Об этом он сообщил в канале в мессенджере МАКС.

Глава города отметил, что в столице уже восстановили более двух с половиной тысяч объектов культурного наследия. По его словам, Останкинский дворец Шереметевых является одним из уникальных памятников архитектуры, поскольку был построен из дерева мастерами XVIII века.

Работы по его восстановлению разделили на несколько этапов: ранее был создан центр реставрации и фонд хранения музейных предметов, затем специалисты приступили к обновлению отдельных частей ансамбля.

В 2025 году после восстановления для посетителей открыли Египетский павильон с прилегающими галереями. В сентябре 2026 года доступным стал Итальянский павильон, где специалисты восстановили исторические интерьеры, включая французские обои конца XVIII века, золоченую резьбу, лепнину, декоративные элементы, ткани, зеркала и камины.

Усадьба Останкино является объектом культурного наследия федерального значения. Архитектурный ансамбль XVII–XVIII веков был создан при графе Николае Шереметеве и включает дворец-театр, павильоны, кухонный флигель и исторический парк.

В настоящее время продолжается реставрация центральной части дворца-театра — главного элемента усадебного комплекса. Специалисты работают над сохранением помещений парадной анфилады, театральной сцены, зрительного зала и сохранившихся механизмов крепостного театра XVIII века.

Кроме того, в планах — восстановление исторической планировки усадебного парка XVIII века, создание визит-центра и благоустройство территории.

«Реставрацию дворца-театра и благоустройство парка планируем завершить в 2027–2028 годах», — сообщил Сергей Собянин.

С 2013 года в усадьбе Останкино проводится комплексная реставрация. За это время специалисты восстановили ряд исторических помещений и вернули посетителям часть музейных экспозиций.

В собрании Останкино хранится около 24 тысяч музейных предметов, среди которых — произведения искусства XVIII–XIX веков. В феврале 2025 года здесь открылся Центр реставрации и хранения — современное фондохранилище площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров.

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