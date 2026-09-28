Самые сочные коллекции: в «Зарядье» начался саммит моды БРИКС+

В «Зарядье» начался саммит моды БРИКС+

Самые яркие фэшн-тренды обсуждают на полях четвертого саммита моды БРИКС+! В парке «Зарядье» стартовал масштабный показ, на который дизайнеры из шестидесяти стран привезли свои самые сочные коллекции.

Насыщенная программа удивит многих. Пока одни спорят, как внедрить искусственный интеллект в дизайн одежды, другие доказывают: мировым хитом даже в век нейросетей может оставаться и наша родная хохлома.

«Мы представляем на этой выставке наш бренд, „Хохлома“, который вдохновлен русским народным промыслом, хохломская роспись. Непосредственно здесь представлены утварь, предметы посуды, аксессуары и одежда», — рассказала представитель бренда «Хохлома» Марина Акбакор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в моду вернулось пуш-ап белье, а повестка бодипозитива, популярная еще недавно, уходит на второй план. Объем мирового рынка бюстгальтеров в 2025 году составил почти 28 миллиардов долларов, и наибольшим спросом пользуются модели, подчеркивающие фигуру.

Звезды Голливуда, включая Кайли Дженнер и Оливию Родриго, все чаще появляются на публике в нарядах с акцентом на декольте, хотя еще недавно те же знаменитости пропагандировали принятие себя и носили мешковатую одежду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.