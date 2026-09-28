«Знает, где головы»: в деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые данные

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

Имя еще одного фигуранта раскрыла дочь убитых супругов.

Что известно о местоположении останков супругов Тарховых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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В деле об убийстве экс-мэра Самары Тархова появились новые данные

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила назвала имя человека, который, по ее словам, может знать о местонахождении останков ее родителей. Об этом она заявила во время судебного заседания по делу об убийстве политика и его супруги, сообщает StarHit.

«Бичико знает, где находятся головы Тархова», — сказала она.

Расследование убийства Виктора Тархова и его жены Натальи продолжается уже второй год. По версии следствия, внучка политика Екатерина Бельская вместе с сообщниками расправилась с родственниками, однако тела погибших до сих пор не найдены.

Бичико является сыном Таисы Киселевой, которую называют возможным организатором преступления. Следствие предполагает, что ее дочь Светлана Метревелли (также фигурирует имя Нателла Бенуа. — Прим. ред.) могла повлиять на Екатерину Бельскую и подтолкнуть ее к убийству.

Также в деле упоминается Дмитрий Метревелли — сын Бичико и племянник Светланы. По версии следствия, он мог помогать участникам преступления.

Екатерина Бельская несколько дней могла отравлять Виктора и Наталью Тарховых, после чего тела были расчленены. Сама внучка утверждала, что избавилась от останков, выбросив их в мусорные контейнеры, однако поиски на полигоне не дали результатов.

Светлана Метревелли и Дмитрий Метревелли сейчас находятся в розыске. При этом Бичико проживает в Москве и ухаживает за своей матерью Таисой Киселевой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Бельская сделала на теле татуировки в честь Светланы Метревели. Мать подсудимой Людмила заявила в суде, что дочь находилась под сильным влиянием этой женщины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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