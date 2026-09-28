«Нужна мобилизация»: Лукашенко потребовал ускорить уборку урожая в Белоруссии

Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в сельском хозяйстве Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал усилить работу в сельском хозяйстве из-за незавершенной уборочной кампании. Об этом он заявил во время согласования назначений руководителей местных органов власти, передает агентство БелТА.

«Не расслабляйтесь, нужна мобилизация, и очень серьезная. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что сейчас в стране удалось собрать только часть запланированного урожая сельскохозяйственных культур. На полях еще остаются льнотрест, сахарная свекла, картофель и овощи. Также продолжается заготовка силоса из кукурузы и уборка кукурузы на зерно.

«Представляете, какой фронт? Поэтому я даже боюсь говорить, что мы прошли половину летне-осенних работ, которые должны пройти», — заключил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал о росте товарооборота между Россией и Белоруссией. По словам президента РФ Владимира Путина, за первые шесть месяцев текущего года показатель увеличился на 12,5%.

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