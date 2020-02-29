Спасатели нашли место крушения частного вертолета под Астраханью

Спасатели нашли место падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области. Об этом 5-tv.ru сообщили в МЧС.

В результате поисковых мероприятий спасатели подтвердили факт крушения вертолета. Он разбился неподалеку от одной из ферм в Наримановском районе. Пилот погиб.

Как сообщал 5-tv.ru, под Астраханью потерпел крушение частный вертолет Robinson. По данным регионального Минздрава, им управлял 50-летний житель Волгограда Виктор Климочкин. За его плечами почти 30 лет пилотного стажа. Он обучался высшему пилотажу у военных летчиков.

Причину авиакатастрофы еще предстоит выяснить. 28 февраля пилот покатал клиентов по вечернему небу, высадил их и улетел в направлении Волгограда. По пути связь с Виктором Климочкиным пропала.