Феминистки снова сорвали показ фильма Романа Полански

Французские активисты снова сорвали показ нового фильма режиссера Романа Полански «Офицер и шпион», посвященного самому громкому судебному процессу в истории Франции.

Киносеанс должен был пройти в Национальном театре Бретани в городе Ренне. Однако он был сорван из-за вторжения группы феминисток. Пришлось эвакуировать несколько сотен человек.

Руководство театра возобновило показ фильма через 30 минут после инцидента. При этом другие сеансы, запланированные на 17 ноября, были перенесены. Расписание на последующие дни осталось без изменений.

Директор театра Артюр Нозисьель сказал, что на фильм Полански остро реагируют не только феминистки, но и французские патриоты. Картина «Офицер и шпион» посвящена делу Дрейфуса — «позорной странице» истории страны, как охарактеризовал его Нозисьель. Он пояснил, что дело было связано с антисемитизмом и ангажированностью судов.

Скандалы с Романом Полански

Ранее режиссер Роман Полански признал вину в домогательствах к 13-летней девочке, пишет «Экономика сегодня». Издание отмечает, что инцидент произошел в 1977 году. В итоге режиссера лишили членства в американской Киноакадемии и до сих пор преследуют в США.

Активисты также сорвали показ фильма «Офицер и шпион» 12 ноября. Сеанс должен был пройти в парижском кинотеатре. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале — картина завоевала четыре статуэтки.

Как сообщал 5-tv.ru, в домогательствах Романа Полански также обвинила французская актриса Валентин Монье. По ее словам, он приставал к ней в 1975 году.