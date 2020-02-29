Российский политик, бывший профессиональный боксер Николай Валуев откровенно рассказал об отношениях с супругой Галиной. Пара воспитывает дочь и двух сыновей — Ирину, Григория и Сергея. Спортсмен утверждает, что лидирующие позиции в их семействе занимает жена.

«Жена главная. Но последнее слово за мной. Шутка, а если серьезно, мы с Галей больше двадцати лет вместе и с годами чувства только крепче», — заявил знаменитость.

Николай Валуев утверждает, что его супруга Галина главная в семье, поскольку «на ее плечах и весь быт, и воспитание детей». Сам спортсмен редко бывает дома из-за работы.

«Конечно, у нас не совсем обычная семья. И дело не только в том, что жена на моем фоне выглядит Дюймовочкой (рост Галины — 165 сантиметров, Николая — 213 сантиметров — ред.) Я много езжу, часто месяцами не бываю дома», — цитируют «Аргументы и факты» слова звезды.

Экс-боксер подчеркнул, что важные решения его семья всегда принимает вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Валуев горячо поблагодарил иркутского школьника за спасение девочки от насильника.