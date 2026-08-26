Ида Галич собирается родить еще двух детей: «Третьего и четвертого»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 179 0

Блогер неоднократно заявляла, что мечтает о большой семье.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Ида Галич собирается родить еще двух детей

Блогер и телеведущая Ида Галич заявила, что хочет родить третьего ребенка. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Чудо», в котором исполнила главную роль.

«Я хочу третьего ребенка, четвертого», — сказала знаменитость.

У телеведущей уже двое детей. Старший сын Леон родился в 2020 году в браке с блогером Аланом Басиевым. В июле 2025 года у Галич родилась дочь Лия от бизнесмена Олега Ледвича. В июле 2026 года Ида и Олег поженились. Свадебное торжество прошло в Северной Осетии.

У Ледвича также есть дочь Анна от первого брака. Галич удалось наладить с девочкой отношения и создать гармоничную атмосферу в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ида Галич во время съемок сериала «Чудо» спала не больше трех часов в сутки. Артистке приходилось совмещать работу и заботу о новорожденной дочери. По ее словам, главным испытанием стал постоянный недосып.

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