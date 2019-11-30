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  4. Валуев горячо поблагодарил иркутского школьника за спасение девочки от насильника

Валуев горячо поблагодарил иркутского школьника за спасение девочки от насильника

, 14:17 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 57

Экс-боксер записал проникновенное видеообращение Славе Дорошенко, совершившему на родине настоящий подвиг.

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Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 31

Российский политик, бывший профессиональный боксер Николай Валуев записал проникновенное видеообращение иркутскому школьнику Славе Дорошенко. В ролике экс-спортсмен горячо поблагодарил подростка и помогавшего ему Глеба Сизых за спасение девочки от насильника.

«Ребята, вы сделали великое дело. Вы спасли человека, остановили насильника, который мог перечеркнуть человеческую жизнь. Спасибо вам за неравнодушие, за то, что в тот день оказались в том месте и сумели вдвоем остановить страшное преступление. Дерзайте ребята, вы молодцы. Вы стали примером для подражания. Удачи вам и здоровья», — сказал спортсмен.

16-летний Слава Дорошенко и Глеб Сизых спасли девятилетнюю девочку, которую в свой автомобиль заталкивал ранее судимый за преступления сексуального характера насильник.

Российские знаменитости не перестают выражать восхищение по поводу совершенного иркутским школьником подвига. Даже мировые звезды высоко оценили героический поступок подростка. В качестве поощренья мальчик был удостоен чести вручать Александру Емельяненко чемпионский пояс после победы над Михаилом Кокляевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко похвалил иркутского школьника-героя.

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