Эпидемия или паника? Грозит ли России вспышка лихорадки Западного Нила

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 33 0

Есть несколько регионов, где жителям надо соблюдать особую осторожность.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков, Мария Девахина; 5-tv.ru

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Академик РАН Онищенко: лихорадка Западного Нила не распространится по России

Лихорадка Западного Нила не должна распространиться по всей России при эффективной профилактике. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, главным переносчиком инфекции являются комары, а основным резервуаром вируса — птицы. Для распространения заболевания необходимо наличие подходящих условий, в том числе определенных видов комаров, которых нет в Московском регионе.

«По всей России оно не распространится по той простой причине, что резервуаром инфекции являются прежде всего птицы. Передается эта инфекция комарами», — отметил Онищенко.

Академик добавил, что сейчас активность комаров постепенно снижается, так как насекомые готовятся к зимовке. При этом в отдельных регионах, особенно на юге России, необходимо сохранять повышенную настороженность. 

По словам специалиста, случаи заболевания в прошлые годы фиксировались в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. Он отметил, что в этих регионах важно проводить профилактические мероприятия и при необходимости усиливать дезинсекцию.

Онищенко также обратил внимание, что начало учебного года может потребовать дополнительного контроля за ситуацией в регионах с неблагоприятной обстановкой. Однако передача инфекции возможна только при наличии переносчиков.

«При эффективной профилактической работе со стороны санитарных служб, здравоохранения и местных органов власти (инфекция. – Прим. ред.) распространения не получит», — подчеркнул академик. 

Сегодня Роспотребнадзор по Астраханской области сообщил о двух случаях заражения вирусом Западного Нила среди жителей Лиманского и Приволжского районов. 

Кроме того, ранее 5-tv.ru сообщал, что трое жителей Липецка заболели лихорадкой Западного Нила. Они связывали появление симптомов с укусами комаров.

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