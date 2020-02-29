Список погибших и пострадавших на дне рождения российской блогерши в бане

Трагедия, которая произошла накануне в столичном банном комплексе "Девятый вал", унесла жизни троих человек. Еще пятеро пострадали.

Пострадавшие:

Сергей С., 31 год Андрей Г., 29 лет Вячеслав З., 32 года Екатерина З., 24 года Александр Б., 55 лет - охранник заведения, который помогал доставать из воды пострадавших.

Погибли:

Наталья М., 25 лет Юрий А., 25 лет Валентин Д., 32 года - супруг именинницы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации, массовое отравление химикатами произошло в результате засыпания искусственного льда в бассейн. В нем на тот момент находились несколько человек. Они получили химические ожоги. В результате двое скончались, еще пятеро пострадали. По факту трагедии в московской сауне возбуждено уголовное дело.