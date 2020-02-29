Список погибших и пострадавших на дне рождения российской блогерши в бане

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 209

В результате массового отравления людей, предположительно, химикатами погибли три человека, пострадали пятеро.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @didenko.katerina

Трагедия, которая произошла накануне в столичном банном комплексе "Девятый вал", унесла жизни троих человек. Еще пятеро пострадали.

Пострадавшие:

  1. Сергей С., 31 год
  2. Андрей Г., 29 лет
  3. Вячеслав З., 32 года
  4. Екатерина З., 24 года
  5. Александр Б., 55 лет - охранник заведения, который помогал доставать из воды пострадавших.

Погибли:

  1. Наталья М., 25 лет
  2. Юрий А.,  25 лет
  3. Валентин Д., 32 года - супруг именинницы.

 

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации, массовое отравление химикатами произошло в результате засыпания искусственного льда в бассейн. В нем на тот момент находились несколько человек. Они получили химические ожоги. В результате двое скончались, еще пятеро пострадали. По факту трагедии в московской сауне возбуждено уголовное дело.

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