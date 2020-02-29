Список погибших и пострадавших на дне рождения российской блогерши в бане
В результате массового отравления людей, предположительно, химикатами погибли три человека, пострадали пятеро.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @didenko.katerina
Трагедия, которая произошла накануне в столичном банном комплексе "Девятый вал", унесла жизни троих человек. Еще пятеро пострадали.
Пострадавшие:
- Сергей С., 31 год
- Андрей Г., 29 лет
- Вячеслав З., 32 года
- Екатерина З., 24 года
- Александр Б., 55 лет - охранник заведения, который помогал доставать из воды пострадавших.
Погибли:
- Наталья М., 25 лет
- Юрий А., 25 лет
- Валентин Д., 32 года - супруг именинницы.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации, массовое отравление химикатами произошло в результате засыпания искусственного льда в бассейн. В нем на тот момент находились несколько человек. Они получили химические ожоги. В результате двое скончались, еще пятеро пострадали. По факту трагедии в московской сауне возбуждено уголовное дело.
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