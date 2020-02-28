Уголовное дело возбуждено по факту трагедии в московской сауне

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту трагедии в банном комплексе «Девятый вал», которая произошла 28 февраля. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом рассказала официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в банном комплексе на Коломенском проезде после того, как были использованы химикаты для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались. Еще пятеро пострадали. Сейчас следователи работают на месте происшествия, расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известная инстаблогер Екатерина Диденко в компании друзей и мужа отмечала свой 29-й день рождения. По сведениям РИА Новости, которые ссылаются на экстренные службы, для развлечения в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. По предварительным данным, его принесли гости праздника. После этого возникла химическая реакция, в результате которой два человека скончались от химических ожогов, еще пятеро пострадали. Другие обстоятельства выясняются.