Брежнева намекнула на то, что не против родить еще одного ребенка

Российская поп-исполнительница Вера Брежнева в интервью для «7дней.ru» рассказала о своей семье и, в частности, о воспитании дочерней. Певица растит 18-летнюю Софью и десятилетнюю Сару, которые, как призналась звезда, уже радуют маму своими успехами.

Артистка не стала скрывать, что раньше уделяла больше внимания своим наследницам, а когда они подросли, учила их справляться без родительской помощи. Теледива убеждена, что главное в воспитании детей — вложить в них любовь, а счастливая успешная мама для них — мотиватор и вдохновитель.

«Мне кажется, реализовавшаяся, счастливая мама для ребенка — лучший мотиватор и образец. Конечно, когда Сара и Соня были поменьше, я проводила с ними больше времени. Но знаете, Соня уже не особо нуждается во времяпрепровождении с мамой. <…> Что касается Сары, то у нее начался тот возраст, когда пишут: „Мам, я так скучаю по тебе, так тебя жду“. Но как только я приезжаю, слышу: „Мам, я к Насте!“ — только ее и видели», — поделилась Брежнева.

Говоря о возможном пополнении в семействе, светская львица призналась, что будет не против еще одного ребенка. Она уверенна, что большая семья — это прекрасно.

«Могу только сказать, что я родилась в большой семье и считаю, что большая семья — это круто. Поэтому я готова к большой семье с большим количеством детей», — отметила поп-дива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева не подходит дома к плите.