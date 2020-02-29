Глава МИД Украины заявил, что готов посоревноваться с Путиным в дзюдо
Министр выдвинул единственное условие, при котором готов исполнить данное обещание.
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Фото, видео: censor.net.ua, www.globallookpress.com /Stefani Reynolds, /Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко официально заявил: он готов посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным в дзюдо или сыграть с ним в гольф. Правда, при одном условии: когда удастся урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом государственный деятель сообщил в беседе с корреспондентами телеканала «Украина 24».
В интервью Пристайко напомнил, что в свое время Дональд Трамп якобы предлагал пригласить российского лидера на саммит G8 и провести его на курорте, где можно спокойно решить наболевшие проблемы.
Эта идея главе МИД Украины очень понравилась. Вдохновившись словами Трампа, он тут же представил: приезжают на G8 Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский и наконец подписывают документ об окончании войны на территории Донбасса. После такого мирного урегулирования конфликта Вадим Пристайко лично бы согласился посоревноваться с президентом РФ в каком-либо виде спорта. Даже в дзюдо.
«Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже. <…> Готовы и на дзюдо тоже» — заявил украинский министр.
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