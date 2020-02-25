Секретарь СНБО Украины предсказал развал России

Украина увидит развал России, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов. В интервью изданию LIGA.net чиновник заявил, что государство во главе с Владимиром Путиным якобы раздираемо проблемами демографии, религии и экономики.

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», — сказал Данилов.

По его мнению, Россия контролирует разнородные территории с помощью денег, но средства у государства в будущем могут закончиться.

«Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, что какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — сказал Данилов.

Российский политолог, публицист и директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил в интервью ФАН, что подобные «предсказания» не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, вопрос «как победить Россию» повергает в тупик украинских стратегов. Поэтому они предлагают пассивный сценарий.

«Победить Москву ни военным, ни экономическим путями нельзя. Значит остается ждать, пока Россия развалится сама. Это единственная стратегия, которую украинские аналитики могут предложить украинскому народу, так что секретарь СНБО Данилов не новичок в этом плане», — отреагировал Корнилов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая.