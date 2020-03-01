Вице-премьеры правительства будут нести личную ответственность за реализацию нацпроектов

На этой неделе стало известно, что вице-премьеры нового российского правительства будут нести личную ответственность за реализацию национальных проектов. Сейчас запущена своего рода их «перезагрузка». И президент пообещал лично контролировать процесс, и держать руку на пульсе всех ответственных. Чтобы их КПД был максимальным. А нацпроекты остаются важнейшей задачей исполнительной власти.

Андрей Ванденко, журналист: «Классика, первый блин комом»;

Владимир Путин: «Почему?»;

Андрей Ванденко, журналист: «Вы сказали, что итоги первого года как-то не полетели»;

Владимир Путин: «Во-первых, я не так сказал. Ну, не совсем. Второе, я всегда должен»;

Андрей Ванденко, журналист: «Люди не ощутили результатов» — это уже цитата, близкая к первоисточнику»;

Владимир Путин: «Во-первых, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи. Поверьте мне»;

Андрей Ванденко, журналист: «Чтоб потряхивало?»;

«Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьезный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться, поэтому я так и говорил. Это первое. Второе, действительно не все сделано. Из 38 задач, которые ставились на этот год, 26 исполнено», — сказал Владимир Путин.

Один из ключевых национальных проектов называется «Наука». До 2024-го года в него будет вложено 635 миллиардов рублей. Основная задача — сделать работу в России привлекательной для российских и зарубежных ученых, особенно молодых. Чтобы ехали не только в «Силиконовую долину». А если уже уехали — не беда. Всегда могут вернуться и найти достойное применение своим знаниям.

«Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов, так называемых, и просто грантов. Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей. Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаем условия, лаборатории им делаем, отдельно создаем условия оплаты труда. И им, что очень интересно, меня, знаете, что порадовало, они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, „цифра“, искусственный интеллект, робототехника», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Владимир Путин отказался от двойников.