Владимир Путин высказался о самовыражении и свободе слова в стране

О свободе слова и самовыражении на этой неделе подробно рассуждал российский президент. В очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Путину» речь шла о резонансных уголовных делах и разгонах несанкционированных митингов. Никто не запрещает гражданам высказывать свою точку зрения, в который раз напомнил президент. Но делать это надо в рамках закона.

«Ну вот. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения. Ведь понимаете, вот интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные. Они же придут, где бы вы ни были, вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета, и с помощью средств информации — это будет доведено до миллионов. Так?» — спросил Владимир Путин.

«Так», — ответил журналист Андрей Ванденко.

«А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы Вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!» — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин рассказал, как остановить «утечку мозгов» из России.