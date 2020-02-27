Владимир Путин рассказал, как остановить «утечку мозгов» из России

Лучшие специалисты в самых разных областях должны работать в стране. И чтобы привлекать высококлассных профессионалов государству необходимо создать все условия. Об этом заявил президент во время интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». В этой серии президент ответил и на один из самых популярных вопросов — есть ли у главы государства двойник?

Корреспондент Вадим Хуланхов продолжит. Подробности в репортаже.