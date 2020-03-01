«У меня все впереди»: Звезда «Универа» Настасья Самбурская празднует 33-летие
Актриса поблагодарила подписчиков в Instagram за любовь и уважение.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская 1 марта празднует день рождения. Уроженке города Приозерск Ленинградской области исполнилось 33 года. На своей странице в Instagram знаменитость поблагодарила подписчиков за любовь и уважение.
«А мне сегодня 33 и у меня все впереди! Золотые мои! Спасибо всем, кто со мной рядом! Спасибо за вашу любовь ко мне и уважение! Спасибо всем, кто рядом, когда мне хорошо или плохо. Спасибо, что слушаете, делитесь со мной мыслями, доверяете! Спасибо, что вы у меня есть, спасибо, что терпите, спасибо что делаете счастливой», — написала в посте Настасья Самбурская.
Свой пост знаменитость сопроводила яркой фотографией, на которой позирует в облегающем платье на фоне шариков и конфетти.
Одиннадцатимиллионный клан подписчиков актрисы моментально отреагировал на радостное событие. Пользователи оставили множество поздравительных комментариев и лайков под публикацией Настасьи Самбурской. Среди представителей шоу-бизнеса отметилась, в частности, певица Наталия Гулькина.
«С днем рождения, самая лучшая актриса в мире!»
«Класс, какая яркая!»
«Стройняшка! Всего самого доброго и светлого! Будь счастлива!»
«Желаю хорошо гульнуть и не упасть лицом в торт»
«Какая потрясающая фигура!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты в шоке от Самбурской «без зубов и зрачков».
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