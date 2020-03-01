Анна Семенович рассказала, как чувствует себя в 40 лет
Бывшая солистка группы «Блестящие» принимает поздравления с юбилеем.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
У Анны Семенович сегодня день рождения. Бывшей фигуристке, экс-солистке группы «Блестящие», телеведущей и актрисе исполняется 40 лет. Принимать поздравления с круглой датой она начала еще накануне на Камчатке, где оказалась в этот день с гастролями — видео Анна выложила в своем Instagram.
«Сегодня мне 40 и это прекрасно! Девочки если кто-то комплексует по поводу возраста, забейте. Нам столько на сколько мы себя чувствуем, я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27 и это не магия, это мое намерение! Мы управляем этой реальностью и только нам решать сколько нам лет», — написала Семенович позже по дороге домой под снимком в самолете.
Артистка говорит, что секрет ее молодости заключается в любви. Потому что она любит жизнь, любит своего мужчину и свою работу.
«Анюта, подтверждаю! 27 forever», — одной из первых поздравила певицу Оксана Федорова.
«Поздравляю с 27-м днем рождения! Оставайтесь всегда собой!»
«С днем рождения, самая жизнерадостная Рыбка!»
«Ты позитив, благодарю тебя за это. Пусть состояние 27 длиться очень долго!» — пишут поклонники.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Анна Семенович, скрывающая от публики свою личную жизнь, рассказала, с кем она спит.
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