Нумеролог о жизни блогерши после ЧП в бассейне: «Только в 33 года придет в себя»

Специалист по нумерологии Анна Батыр в беседе с 5-tv.ru прокомментировала ситуацию вокруг ЧП в бассейне банного комплекса в Москве.

Эксперт проанализировала дату рождения инстаблогера Катерины Диденко, на вечеринке у которой погибло три человека, в том числе, ее супруг Валентин, и вынесла вердикт: девушка давно ходила по лезвию ножа — трагедия могла случиться в любой момент.

«У каждого человека есть годы пониженной энергетики и годы повышенной энергетики. У нее и сейчас показаны и в 28 лет, и в 29 лет неприятности жизненные. Следующие годы у нее очень тяжелые по энергетике. Она только в 33 года придет в себя», — отметила нумеролог.

В ответ на вопрос, есть ли связь между смертью мужа блогерши и 29 февраля, днем, который бывает лишь раз в четыре года, Анна решительно заявила: это обыкновенное совпадение. По ее мнению, если бы эта дата была так опасна, как о ней говорят, то трагедии могли случаться на каждом шагу. Однако этого не происходит.

«Если бы она не была блогером, мы бы даже этого не узнали. Этот день в масштабах человечества ничего не значит», — пояснила эксперт.

В заключение Батыр отметила: то, что случилось с Катериной Диденко и ее близкими людьми — всего лишь странное стечение обстоятельств. Скорее всего, этот год и у ее супруга был слишком тяжелым. Ему не суждено было жить дальше.

Вечером 28 февраля Катерина Диденко праздновала день рождения в компании из 18 человек в банном комплексе Москвы. В разгар вечеринки компания высыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли сознание в воде. Двое человек погибли на месте, муж Диденко скончался в больнице. Еще несколько гостей получили химические ожоги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем занималась «аптечный ревизорро» Катерина Диденко до трагедии в московской бане.