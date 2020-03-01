Катерина Диденко: Чем занималась «аптечный ревизорро» до трагедии в московской бане

Имя инстаблогера Катерины Диденко прогремело на всю страну после ЧП, которое произошло в московской бане вечером 28 февраля. Компания из 18 человек отмечала день рождения звезды Instagram: ей исполнилось 29 лет, она мать двоих детей, имеется заботливый муж.

В разгар вечеринки отдыхающие высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось внезапное распространение углекислого газа. Помещение быстро заполнилось белым дымом. Находившиеся в бассейне люди начали задыхаться и потеряли сознание в воде. Двое человек погибли на месте, захлебнувшись, а муж Диденко скончался в больнице спустя несколько часов. Еще несколько гостей получили химические ожоги.

Казалось бы, как могла произойти такая чудовищно нелепая трагедия? На Катерину Диденко в Instagram до ЧП было подписано более миллиона человек (сейчас число последователей выросло почти до полутора миллиона), и не спроста. Каждый день блогерша, позиционирующая себя как фармацевт и «аптечный ревизорро» рассказывала своим фолловерам о лекарствах. Волнующая многих тема. И тут возникают вопросы.

По данным источников, Екатерина Диденко родилась и выросла в Таганроге. Там она училась в школе с углубленным изучением химии и биологии. Окончив школу, она поступила в Пятигорский медико-фармацевтический институт, который, как говорила сама блогерша, она закончила с красным дипломом. После она переехала в Москву и устроилась работать фармацевтом. Спустя некоторое время она уволилась и начала вести собственный блог в Instagram на медицинские темы.

В аккаунте Диденко имеется множество публикаций, на которых она вместе с супругом Валентином ставит всевозможные эксперименты. Например, в одном из роликов она рассказывает про свойства лекарственного препарата «Тенотен», который считается успокаивающим средством. Несмотря на аннотацию к препарату, она утверждает, что его можно принимать в неограниченном количестве. При этом, как видно на записи, семейная пара ест таблетки одну за другой, а блогерша говорит, что препарат не работает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики Катерины Диденко затравили ее после ЧП в бассейне Москвы. Они не понимают, как блогер-фармацевт могла допустить трагедию, как она могла не знать о химичемской реакции, которая возникает при взаимодействии воды с сухим льдом. Возмутилась и певица Юлия Савичева, раскритиковавшая блогершу, выложившую в сеть после смерти мужа и друзей несколько сторис в Instagram. На роликах она рыдает и просит психологической помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.