«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери выйти
17-летняя Мирослава собралась под венец, летом — как только станет совершеннолетней. Ее избраннику сейчас 20.
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Фото, видео: Instagram @miroslavaalexandrovna
Звезда легендарной лирической комедии «Любовь и голуби» мрачно прокомментировал решение своей 17-летней дочери Мирославы выйти замуж. Девушка собралась под венец летом этого года — как только ей исполнится 18.
«Уж замуж невтерпеж. Без мягкого знака. Вспоминается сразу Ромео и Джульетта. Правда, у них было три дня любви и пять трупов. Вот и вся история», — цитирует народного артиста РСФСР Teleprogramma.pro.
Сама Мирослава признала, что отец к ее планам отнесся со страхом, а в отличие от мамы — врача Оксаной Васильевой.
«Мама нормально восприняла. В обморок не упала. Свадьба планируется летом», - сказала начинающая актриса и модель, уточнив, что все будет зависеть от вступительных экзаменов в вуз.
Кстати, в выборе профессии, папа тоже не поддерживает Мирославу.
«Она хочет быть актрисой. Я, правда, против. Но у меня свои тараканы. Актер — тяжелая профессия. Это адский труд», — объяснил свою позицию Александр Михайлов.
Избраннику Мирославы 20 лет, он тоже будущий актер и на их страницах в Instagtam очень много совместных фотографий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Михайлов практически повторил в своей жизни сюжет фильма «Любовь и голуби».
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