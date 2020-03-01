«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери выйти

Звезда легендарной лирической комедии «Любовь и голуби» мрачно прокомментировал решение своей 17-летней дочери Мирославы выйти замуж. Девушка собралась под венец летом этого года — как только ей исполнится 18.

«Уж замуж невтерпеж. Без мягкого знака. Вспоминается сразу Ромео и Джульетта. Правда, у них было три дня любви и пять трупов. Вот и вся история», — цитирует народного артиста РСФСР Teleprogramma.pro.

Сама Мирослава признала, что отец к ее планам отнесся со страхом, а в отличие от мамы — врача Оксаной Васильевой.

«Мама нормально восприняла. В обморок не упала. Свадьба планируется летом», - сказала начинающая актриса и модель, уточнив, что все будет зависеть от вступительных экзаменов в вуз.

Кстати, в выборе профессии, папа тоже не поддерживает Мирославу.

«Она хочет быть актрисой. Я, правда, против. Но у меня свои тараканы. Актер — тяжелая профессия. Это адский труд», — объяснил свою позицию Александр Михайлов.

Избраннику Мирославы 20 лет, он тоже будущий актер и на их страницах в Instagtam очень много совместных фотографий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Михайлов практически повторил в своей жизни сюжет фильма «Любовь и голуби».