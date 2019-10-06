Почему звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов мог не стать актером

Звезда советского и российского экрана Александр Михайлов 5 октября отпраздновал 75-летний юбилей. Роли в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Мужики!..», «Одиноким предоставляется общежитие», принесли актеру всесоюзную славу. Однако мало кто знает, что кинокарьера Михайлова могла бы не состояться, ведь первоначально юноша хотел стать моряком, пишет Teleprogramma.pro.

Мальчик из Читинской области (ныне Забайкалье) с детства увлекался произведениями Джека Лондона и бредил морем. После неудачных попыток поступить в Нахимовское и мореходные училища Приморья Саша устроился на рыболовное судно во Владивостоке. Однажды его корабль попал в шторм, и мать велела Михайлову бросить морское дело.

Матрос пошел в актеры, но и этот путь оказался нелегким. Из Дальневосточного института искусств его хотели отчислить с пометкой «профнепригоден». По распределению Александр попал в саратовский театр, где ему было уготовано место дублера Олега Янковского. Последний на тот момент уже снимался в кино и успел прославиться. Михайлов последовал его примеру и не прогадал.

Одна из знаковых картин в его жизни «Любовь и голуби» почти повторяет сюжет из личной жизни самого Михайлова. Актер уходил от первой жены, возвращался, но в итоге все же покинул семью и с 2003 года живет в браке со вдовой актера Владимира Васильева. Сегодня Михайлов проводит кинофестивали, колесит по стране с концертами и преподает во ВГИКе.

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