Ребенок и мужчина погибли на масленичных гуляниях в Подмосковье
Трагедия произошла во время катания на джипах.
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Фото, видео: ВКонтакте @noginskgorodok, 5-tv.ru
Масленичные гуляния в Подмосковье обернулись трагедий. Как стало известно 5-tv.ru, во время празднования Масленицы в городе Электроугли проводились катания на внедорожниках.
При вытаскивании лебедкой джипа порвался трос, который ударил трехлетнюю девочку и мужчину, стоявших поблизости. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.
Отмечается, что организаторами фестиваля «Внедорожная масленица 4×4» выступили несколько внедорожных клубов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что под Вологдой семилетний мальчик погиб, провалившись в канализацию.
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