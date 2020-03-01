Ребенок и мужчина погибли на масленичных гуляниях в Подмосковье

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Мия Субботина
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Трагедия произошла во время катания на джипах.

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Фото, видео: ВКонтакте @noginskgorodok, 5-tv.ru

Масленичные гуляния в Подмосковье обернулись трагедий. Как стало известно 5-tv.ru, во время празднования Масленицы в городе Электроугли проводились катания на внедорожниках.

При вытаскивании лебедкой джипа порвался трос, который ударил трехлетнюю девочку и мужчину, стоявших поблизости. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что организаторами фестиваля «Внедорожная масленица 4×4» выступили несколько внедорожных клубов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под Вологдой семилетний мальчик погиб, провалившись в канализацию.

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