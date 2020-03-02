Муцениеце после расставания с Прилучным перебила тату в виде обручального кольца
Знаменитость изменила татуировку, посвященную возлюбленному.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Актриса Агата Муцениеце после объявления о разводе с Павлом Прилучным перебила свою татуировку в виде обручального кольца. Взамен прежнего тату фанаты увидели графичный рисунок.
Звезда сериала «Закрытая школа» поделилась снимком в сторис на своей странице в Instagram, на котором можно разглядеть ее татуировку на безымянном пальце. Раньше здесь красовалось изображение обручального кольца, которую Агата и Павел сделали летом 2018 года, когда находились на грани развода. Однако тогда звездная пара сумела найти общий язык и сохранить семью.
Агата и Павел прожили вместе почти девять лет. Их знакомство состоялось в 2010 году на съемках сериала «Закрытая школа». Спустя год они поженились. За это время у пары родился сын Тимофей и дочь Мия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прилучный прокомментировал слухи о заложенном имуществе.
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