Звезда кинокартины «Мажор» Павел Прилучный опроверг слухи о том, что ему пришлось заложить дорогой автомобиль, чтобы погасить свою бешеную задолженность. Ранее в прессе появилась информация, будто за пару месяцев до объявления о разводе с Агатой Муцениеце артист заложил Range Rover за пять миллионов за счет кредита.

«Да вы чего там с ума посходили то? Откуда бред собираете?» — цитирует Прилучного «7дней.ru».

После того, как стало известно о разрыве знаменитостей, фанаты пары не перестают обсуждать причины их расставания. По одной из версий, актер изменял своей супруге и сам вынудил поставить в отношениях точку. Судя по всему, звезды не собираются делить совместно нажитое имущество в суде. Как пишет Teleprogramma.pro, Прилучный оставил в распоряжение Муцениеце и детям большой дом в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце посвятила стихотворение разводу с Павлом Прилучным.