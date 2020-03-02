Состава преступления в действиях журналистов Sputnik Турция не нашли
Сотрудники информационного агентства были отпущены после дачи показаний.
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Фото, видео: my.ua, 5-tv.ru
Журналистов информационного агентства Sputnik Турция отпустили после дачи показаний. На выходе из Дворца правосудия их встретили аплодисментами.
В субботу неизвестные пытались ворваться в квартиры к троим сотрудникам Sputnik, выкрикивали националистические лозунги и громили все вокруг. Полиции никого задержать не удалось, а журналисты после этого загадочно исчезли.
В воскресенье в офис информагентства в Стамбуле нагрянула полиция. Прошел обыск, был задержан главный редактор Sputnik Турция. Но никаких обвинений не предъявили. Все это, по словам руководителя агентства Sputnik Маргариты Симоньян, выглядит, как спецоперация турецкого правительства.
«То, что выглядело как просто выходка националистов, хотя у нас были подозрения, что к этому могут иметь отношения спецслужбы или полиция, хотя бы потому, что откуда эти националисты знали домашние адреса наших сотрудников. Так вот теперь все это выглядит, и не просто выглядит, а является спланированной акцией турецкого государства против нашего агентства Sputnik», — сказала Симоньян.
Преследование сотрудников информагентства началось после акции протеста у стен российского консульства в Стамбуле на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе.
После исчезновения журналистов ситуацию взяли под контроль дипломаты. В российском МИДе заявили, что нападение на сотрудников Sputnik является грубейшим нарушением прав журналистов. А Сергей Лавров во время телефонного разговора со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул необходимость, как можно скорее разобраться в этом инциденте.
Ранее 5-tv.ru писал, что сказала Симоньян о задержании сотрудников Sputnik в Турции.
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