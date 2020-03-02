Фигуристке Сотниковой установили в позвоночник шесть титановых шурупов
Олимпийская чемпионка рассказала, что довело ее до операции.
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Фото, видео: Instagram @adelina_sotnikova14, @vorobeyphoto
Два импланта, соединенные пластиной на шести титановых шурупах, установили в позвоночник Аделине Сотниковой. Об этом рассказала агент российской фигуристки Мария Шашина, передает ТАСС.
Сама олимпийская чемпионка поделилась в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», что прежде боялась хирургического вмешательства. Наконец, она дотянула до момента, когда боль стала нестерпимой.
«Все началось летом, я поехала на гастроли, и мне пришлось учиться парным элементам, а это новая нагрузка. С того момента я чувствовала, что болит спина», — вспомнила спортсменка.
В ноябре во время этапа Гран-при в Москве при разминке она услышала хруст в шее и ощущение, будто что-то оттуда вылетело.
«В декабре я поняла, что не могу сидеть, спать, нужно находить положение, потому что от плеча грудной отдел и рука как будто бы немели. Я не понимала, что происходит, пила таблетки — ничего не помогает», — продолжила Сотникова.
После МРТ позвоночника врач посоветовал фигуристке как можно скорее ложиться в больницу, иначе шею может заклинить. Аделина не хотела подводить команду и договорилась с медиками о помощи во время ледовых шоу. Чтобы держаться на льду, ей пришлось упростить выполняемые элементы фигурного катания и выступать через боль.
Так она откатала программы до февраля и в результате сама позвонила доктору. Позже олимпийской чемпионке сказали, что ее диагноз и операция были сложнее, чем у коллеги Евгения Плющенко, который перенес несколько операций на спине.
Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
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