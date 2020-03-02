Число пострадавших в аварии с маршруткой под Владимиром возросло до 16 человек
На трассе столкнулись микроавтобус и фура.
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Фото, видео: МЧС РФ
Шестнадцать человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой на трассе недалеко от города Гороховец во Владимирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.
В результате аварии есть один погибший.
Все пострадавшие доставлены в ближайшее лечебное учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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