Число пострадавших в аварии с маршруткой под Владимиром возросло до 16 человек

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Нюра Незванова
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На трассе столкнулись микроавтобус и фура.

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Фото, видео: МЧС РФ

Шестнадцать человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой на трассе недалеко от города Гороховец во Владимирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

В результате аварии есть один погибший.

Все пострадавшие доставлены в ближайшее лечебное учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионер за рулем иномарки сбил восьмилетнего мальчика в Петербурге.

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