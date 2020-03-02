Число пострадавших в аварии с маршруткой под Владимиром возросло до 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой на трассе недалеко от города Гороховец во Владимирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

В результате аварии есть один погибший.

Все пострадавшие доставлены в ближайшее лечебное учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионер за рулем иномарки сбил восьмилетнего мальчика в Петербурге.