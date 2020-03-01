Пенсионер за рулем иномарки сбил восьмилетнего мальчика в Петербурге

Пенсионер за рулем иномарки совершил наезд на восьмилетнего мальчика в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

По предварительным данным, ребенок оказался под колесами автомобиля, когда переходил дорогу по пешеходному переходу.

Мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. С 72-летним водителем беседуют сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства аварии выясняются.

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