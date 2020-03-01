Пенсионер за рулем иномарки сбил восьмилетнего мальчика в Петербурге
По предварительной информации, ребенок в момент ДТП переходил дорогу по пешеходному переходу.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Пенсионер за рулем иномарки совершил наезд на восьмилетнего мальчика в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
По предварительным данным, ребенок оказался под колесами автомобиля, когда переходил дорогу по пешеходному переходу.
Мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. С 72-летним водителем беседуют сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства аварии выясняются.
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