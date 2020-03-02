В Подмосковье инкассаторская машина перевернулась в результате смерти водителя

Инкассаторский автомобиль перевернулся в подмосковной Шатуре в результате смерти водителя. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел вечером 1 марта на проспекте Ильича.

По предварительным данным, 50-летний мужчина находился в автомобиле один. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что водитель спецмашины умер еще до аварии.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.