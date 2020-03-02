Видео из ТЦ на Филиппинах, где вооруженный человек взял в заложники людей
По данным местных СМИ, злоумышленник удерживает на втором этаже молла порядка 20 человек.
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Фото, видео: philstar.com; Youtube / BobGianShow
Видео из торгового центра на Филиппинах, где, по данным местных СМИ, вооруженный мужчина взял в заложники порядка 20 человек, появилось в сети. На кадрах полицейские несут на руках какого-то мужчину. Известно об одном пострадавшем.
Сообщается, что злоумышленник ранее работал охранником. Какие требования он выдвигает неизвестно.
Здание торгового центра в настоящий момент оцеплено.
На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция Таиланда ликвидировала мужчину, убившего 25 человек.
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