Видео из ТЦ на Филиппинах, где вооруженный человек взял в заложники людей

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Нюра Незванова
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По данным местных СМИ, злоумышленник удерживает на втором этаже молла порядка 20 человек.

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Фото, видео: philstar.com; Youtube / BobGianShow

Видео из торгового центра на Филиппинах, где, по данным местных СМИ, вооруженный мужчина взял в заложники порядка 20 человек, появилось в сети. На кадрах полицейские несут на руках какого-то мужчину. Известно об одном пострадавшем.

Сообщается, что злоумышленник ранее работал охранником. Какие требования он выдвигает неизвестно.

Здание торгового центра в настоящий момент оцеплено.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция Таиланда ликвидировала мужчину, убившего 25 человек.

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