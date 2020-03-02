Видео из ТЦ на Филиппинах, где вооруженный человек взял в заложники людей

Видео из торгового центра на Филиппинах, где, по данным местных СМИ, вооруженный мужчина взял в заложники порядка 20 человек, появилось в сети. На кадрах полицейские несут на руках какого-то мужчину. Известно об одном пострадавшем.

Сообщается, что злоумышленник ранее работал охранником. Какие требования он выдвигает неизвестно.

Здание торгового центра в настоящий момент оцеплено.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция Таиланда ликвидировала мужчину, убившего 25 человек.