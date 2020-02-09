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Полиция Таиланда ликвидировала мужчину, убившего 25 человек

, 5:13 | Нюра Незванова 54

Правоохранителям удалось нейтрализовать стрелка, который держал в заложниках посетителей ТЦ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Adryel Talamantes; Twitter @Frolencewalters

Полиция Таиланда ликвидировала злоумышленника, который убил 25 человек в торговом комплексе города Накхонратчасима, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее появилась информация, что военнослужащий забаррикадировался в подвальном помещении развлекательного центра.

«Полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников. Некоторые из них были ранены», — сказал собеседник агентства.

Во время перестрелки пострадали также три силовика.

Как писал 5-tv.ru, мужчина зашел в торговый комплекс и открыл беспорядочную стрельбу. От его рук погибли 25 человек, более 30 — получили ранения, в том числе среди жертв злоумышленника — спецназовец, который участвовал в штурме здания.

Операция по ликвидации военнослужащего длилась более десяти часов. 

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