Полиция Таиланда ликвидировала мужчину, убившего 25 человек

Полиция Таиланда ликвидировала злоумышленника, который убил 25 человек в торговом комплексе города Накхонратчасима, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее появилась информация, что военнослужащий забаррикадировался в подвальном помещении развлекательного центра.

«Полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников. Некоторые из них были ранены», — сказал собеседник агентства.

Во время перестрелки пострадали также три силовика.

Как писал 5-tv.ru, мужчина зашел в торговый комплекс и открыл беспорядочную стрельбу. От его рук погибли 25 человек, более 30 — получили ранения, в том числе среди жертв злоумышленника — спецназовец, который участвовал в штурме здания.

Операция по ликвидации военнослужащего длилась более десяти часов.