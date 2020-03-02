СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских правоохранителей
Сотрудники украинской Национальной полиции инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных граждан РФ.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; СК РФ
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов Украины, принявших незаконные процессуальные решения в отношении российских граждан. Меры были приняты в соответствии со второй частью статьи 299 УК РФ «Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности».
В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных граждан РФ.
Обвинения были выдвинуты в отношении российских следователей, которые вели уголовное дело в отношении украинца Ахтема Чийгоза, участвовавшего в организации массовых беспорядков и создававшего препятствия нормальному функционированию органов власти Крыма в ходе событий 2014 года. Чийгоза приговорили к восьми годам лишения свободы.
«Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции при отсутствии каких-либо доказательств вынес сообщения о подозрении российских следователей в нарушении законов и обычаев войны. Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту РФ носит лишь провокационный характер», — резюмировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко признан виновным в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ. Он приговорен к шести годам колонии.
Нашли ошибку?