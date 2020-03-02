СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских правоохранителей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов Украины, принявших незаконные процессуальные решения в отношении российских граждан. Меры были приняты в соответствии со второй частью статьи 299 УК РФ «Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности».

В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных граждан РФ.

Обвинения были выдвинуты в отношении российских следователей, которые вели уголовное дело в отношении украинца Ахтема Чийгоза, участвовавшего в организации массовых беспорядков и создававшего препятствия нормальному функционированию органов власти Крыма в ходе событий 2014 года. Чийгоза приговорили к восьми годам лишения свободы.

«Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции при отсутствии каких-либо доказательств вынес сообщения о подозрении российских следователей в нарушении законов и обычаев войны. Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту РФ носит лишь провокационный характер», — резюмировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко признан виновным в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ. Он приговорен к шести годам колонии.