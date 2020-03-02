Вместо второго небоскреба в Петербурге появится «хрустальный корабль»

Копания «Газпром нефть» 2 марта огласила результаты международного конкурса на разработку общей архитектурной концепции развития территории, принадлежащей компании на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовали российские архитектурные бюро Сергея Скуратова и KOSMOS, японская компания Nikken Sekkei, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы MVRDV и UNStudio из Нидерландов, французское бюро Valode& Pistre.

«К разработке вариантов концепции развития участка мы пригласили семь архитектурных бюро из России, Франции, Германии, Японии и Нидерландов. Все участники предложили действительно качественно проработанные идеи, и нам, конечно, было непросто выбрать лучший проект. В результате победителем была признана архитектурная концепция японской компании Nikken Sekkei», — рассказала член Правления «Газпром нефти» Елена Илюхина.

По ее словам, предложенное японскими архитекторами решение двух соединенных между собой стеклянных зданий деликатно выполняет задачу возведения современного высокотехнологичного инновационного комплекса, в котором было бы комфортно, и безопасно, как сотрудникам компании, так и посетителям из числа горожан и туристов.

Комментируя выбор победителя конкурса, Илюхина особо отметила идею по созданию во внутренних пространствах комплекса зеленых галерей и вертикального озеленения. Кроме того, будущий общественный парк на территории Охтинского мыса спроектирован так, чтобы там кроме всего прочего можно будет проводить общегородские мероприятия.

«Основной принцип нашей концепции Crystal Vessel (Хрустальный корабль) — уважая историю, смотреть в будущее. Санкт-Петербург — особый город, в котором к любому архитектурному проекту нужно всегда подходить с особой осторожностью и ответственностью. Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы. С другой стороны, для нас важно создать здесь архитектурный проект мирового уровня, придать этому месту больше открытости и прозрачности и сделать это место доступным и привлекательным для горожан и туристов», — рассказал президент Nikken Sekkei Тадао Камеи.

Бюро Nikken Sekkei предложило создать на территории Охтинского мыса инновационный комплекс высотой около 28 метров, на участке также будет разбит общественный парк с выходом на набережную Невы. По предварительным расчетам, общественная зона и парк на набережной смогут ежедневно принимать до одной тысячи посетителей. В остальной части комплекса будет создано рабочее пространство для сотрудников «Газпром нефти». Здесь разместятся центры развития технологий и управления международными проектами.

На четырех охраняемых государством зонах, расположенных на территории инвестора, строительство вестись не будет. Эти объекты — чуть более 15% от общей площади проекта — останутся неприкосновенными и будут выведены за стройки, а после благоустройства войдут в общественные зоны комплекса и парка.

Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Ранее эксперт Института истории материальной культуры РАН Владимир Лапшин, комментируя будущее участков культурного наследия отмечал, что сохранение всех фрагментов фортификационных сооружений, найденных на Охтинском мысе, следует признать невозможным.

«Мы занимаемся самообольщением. Это отложенное разрушение слоя, поэтому сохранить его не представляется возможным», — пояснил он.

СПРАВКА:

До середины 90-х годов на Охтинском мысе находились работающие цеха Петрозавода. После закрытия предприятия и до середины 2000-х годов все производственные помещения были в заброшенном состоянии. В 2006 году земельные несколько земельных участков на территории мыса были выкуплены компанией «Газпром нефть» для строительства на этом месте общественно-делового комплекса «Охта центр», в котором должна была расположиться штаб-квартира «Газпрома». Предполагалось, что это будет небоскреб высотой 396 метров, но в дальнейшем проект был перенесен и реализован в районе Лахта на берегу Финского залива.

С 2006 по 2010 год по заказу и за счет «Газпром нефти» на Охтинском мысе проводились археологические раскопки. Работы выполняли сотрудники СЗНИИ «Наследие» под руководством Петра Сорокина (исследовано 2,7 га) и эксперты Института истории материальной культуры РАН во главе с Натальей Соловьевой (исследовано 1,7 га). В ходе работ выявлены участки культурного наследия общей площадью 2,4 га. Из них 0,8 га расположены на территории «Газпром нефти», а остальные участки (1,6 га) находятся в собственности города.

В отчетах экспертов отмечается, что на Охтинском мысе сохранились крайне незначительные фрагменты разрушенных русскими войсками шведских крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Состояние остатков стенок земляных рвов в период раскопок было оценено как удовлетворительное. Государственные эксперты, работавшие на объекте, в частности, Института истории материальной культуры РАН высказывались против идеи реконструкции фрагментов земляных сооружений из-за отложенного и неизбежного разрушения земляных слоев.

В 2019 году компания «Газпром нефть» решила создать архитектурную концепцию развития участка на Охтинском мысе.

Победитель конкурса, компания Nikken Sekkei — одна из крупнейших в мире архитектурно-планировочных организацией с более чем 115-летней историей. Компанией реализовано свыше 25 000 проектов в более чем 250 городах 50 стран мира, среди которых Китай, Корея, страны АСЕАН и Ближнего Востока, Индия, Испания, Россия и страны СНГ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Лахта центр» поздравил Петербург масштабной видеопанорамой с высоты 360 метров.